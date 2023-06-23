На Ставрополье из-за школьных выпускных не продают алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запрет на продажу алкоголя ввели на Ставрополье 23 и 24 июня в связи с проведением школьных выпускных. Ограничение также касалось 23 мая, когда прозвучал последний звонок. Об этом на брифинге правительства региона сообщила и. о. министра образования Ставрополья Ольга Чубова.

Запрет продажи алкоголя в Ставрополе на выпускной в июне 2023 - будет или нет

— Соответствующее письмо министерством образования уже направлено в министерство экономического развития, и запрет на продажу алкоголя в данные дни будет обязательно, – говорила Ольга Чубова на брифинге от 16 мая.

Покупать спиртное 23 и 24 июня нельзя, в магазинах введен запрет. Ни слабоалкогольные, ни крепкие напитки нельзя будет приобрести. Уже 25 июня розничная продажа алкоголя начнется вновь, а сейчас любителям выпить предстоит либо ждать, либо пить уже купленное.

Можно ли купить алкоголь в Ставрополе 23 и 24 июня

И все же граница у ограничения есть – под него не подпадают заведения общественного питания, то есть кафе, рестораны, бары и другие места. То есть жители Ставрополья могут зайти в общепит, где продают алкоголь, и купить спиртное.