На Ставрополе начались школьные выпускные для учеников 9 и 11 классов

На Ставрополе начались школьные выпускные Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из школ в Ставрополе в 2023 году выпустились 9,6 тысяч учеников 11 классов. Всего аттестаты о среднем образовании получат 29 тысяч школьников, при этом золотые медали выдадут 877 ребятам, серебряные – 460. Уже завтра ученикам выдадут аттестаты, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

— Завтра пройдут торжества по случаю вручения аттестатов о среднем общем образовании для 9,6 тысяч выпускников 11-х классов. С 2014 года выпускники поощряются золотыми и серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении», – пишет ведомство.

Все мероприятия будут проходить на базе школ. Перед торжествами здания проверили на предмет опасности, чтобы не произошло ЧП. Так как с 23 по 24 июня проходят школьные выпускные, на время которых в магазинах запретили розничную продажу алкоголя.