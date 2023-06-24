Владимиров опроверг слухи об усилении мер безопасности на Ставрополье

Губернатор обратился к землякам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров второй раз за утро обратился к местным жителям. Он призвал не верить слухам об усилении мер безопасности на территории края.

Губернатор сделал заявление после того, как ряд ТГ-каналов опубликовал новость о том, что на Ставрополье вводятся меры по усилению мер безопасности. В частности, речь шла о том, что под охрану берутся здания органов власти.

- Сейчас читаю ТГ-каналы. Говорят, что кто-то что-то усиливает, кто-то что-то делает. Я вам ответственно заявляю, что все идет в штатном режиме, - сказал Владимиров. – Сегодня День молодежи, проводим все мероприятия. Сейчас сам поеду медали вручать нашим ученикам, которые хорошо окончили школу.

Владимиров пообещал лично докладывать об изменениях обстановки.

Ранее губернатор сообщил о том, что на Ставрополье сохраняется стабильная и спокойная обстановка.