Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ставрополье губернатор Владимир Владимиров подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона. Решение принято на фоне ухудшение погодных условий: дождя в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. МинЖКХ поручили информировать население края о складывающейся обстановке и предупреждать ЧС и ЧП природного характера.

— Главам муниципальных и городских округов рекомендовано привлечь к проведению мероприятий по предупреждению ЧС силы и средства Ставропольской краевой территориальной подсистемы, – сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Напомним, что на территории Ставропольского края объявили штормовое предупреждение из-за грозовых дождей, града и ветра 20-23 м/с. Оно будет действовать вплоть до конца суток 29 июня. Существует опасность возникновения происшествий природного характера, а людям рекомендуют быть осторожными на улицах и даже дома.