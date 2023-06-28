Спасатель рассказал о происходящем в месте прорыва дамбы на Ставрополье

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Туркменском округе Ставрополья до сих пор ждут снижения воды после прорыва дамбы возле села Камбулат. Вода по рекам Камбулат и Айгурка направилась к поселку Поперечному, а также из-за нее пришлось перекрыть трассу в муниципалитете. Экстренные службы работают на месте происшествия и готовятся к устранению последствий.

Заместитель начальника 32-й пожарно-спасательной части, руководитель оперативной группы Туркменского муниципального округа Дамир Джабаров расскажет сегодня, в 17:00, в эфире Радио «КП» на частоте 105.7 FM в рубрике «Темы дня».

— После обильного дождя [произошел – Прим.] сход воды с полей, что привело к некоторому подтоплению. Около 40 дворовых территории подтопило, но не критично. В чем вся беда? – Наполнились пруды (в Камбулате есть три пруда), два из которых прорвали плотины, – сказал Дамир Джабаров в эфире.

Вода после этого пошла по руслу рек в сторону поселка Поперечного и дальше. Порядка 50 метров в ширину на 42 километре перекрытой трассы «Камбулат – Летняя Ставка – Ясный – Новокучарлинск» протекает вылившаяся из русла реки вода, машины не пропускают экипажи ГИБДД.

Дамир Джабаров добавил, что когда вода немного спадет, спасатели начнут смотреть, какие разрушения принесла стихия. Сейчас это сделать невозможно из-за непрекращающегося потока. Подробнее о ситуации можно услышать сегодня, в 17:00, в эфире Радио «КП» на частоте 105.7 FM.