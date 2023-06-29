Ветеран Великой Отечественной со Ставрополья празднует 100-летний юбилей

Фото: управление пресс-службы и информополитики губернатора и правительства СК

Уроженец села Аргиз со Ставрополья Павел Свистула, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического труда, празднует свой 100-летний юбилей. Сегодня его поздравили все, кто лично знает его и работал с ним; добрые слова сказали глава Аргизского округа и председатель совета депутатов муниципалитета. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

— В честь знаменитого арзгирчанина размещены экспозиции в музеях округа. В 2015 году на площади Победы в Арзгире был открыт бюст Героя Социалистического труда Павла Свистулы, – пишет ведомство.

Павел Свистула в 14-летнем возрасте пошел работать в колхоз «Красный Октябрь», а с 1942 года участвовал в боях Великой Отечественной и дважды был ранен. Он получил за свои заслуги орден Отечественной войны второй степени, восемь медалей, в том числе «За отвагу».

В 1944 году Павел Свистула вернулся в Аргиз и стал работать в колхозе. За все время он прошел путь от рядового рабочего до руководителя.