В Минводах отметила 101 год ветеран и долгожительница Александра Ребикова

В Минераловодском городском округе исполнился 101 год ветерану Великой Отечественной войны Александре Ребиковой. Долгожительница — труженица тыла, награждена многими медалями, в том числе и как супруга участника Великой Отечественной войны.

- Передали имениннице цветы и подарки, родственникам — поздравительный приветственный адрес. Желаю Александре Степановне крепкого здоровья, тепла и уюта, - написал у себя в соцсетях глава муниципалитета Вячеслав Сергиенко.

Ранее «КП – Ставрополь» писала, что в субботу, 1 июля 2023 года, сразу три ветерана из Предгорного городского округа отметили 95-летний юбилей.