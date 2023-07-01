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НовостиОбщество1 июля 2023 16:06

В Минводах отметила 101 год ветеран и долгожительница Александра Ребикова

Труженица тыла награждена и как супруга участника Великой Отечественной войны
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Минераловодском городском округе исполнился 101 год ветерану Великой Отечественной войны Александре Ребиковой. Долгожительница — труженица тыла, награждена многими медалями, в том числе и как супруга участника Великой Отечественной войны.

- Передали имениннице цветы и подарки, родственникам — поздравительный приветственный адрес. Желаю Александре Степановне крепкого здоровья, тепла и уюта, - написал у себя в соцсетях глава муниципалитета Вячеслав Сергиенко.

Ранее «КП – Ставрополь» писала, что в субботу, 1 июля 2023 года, сразу три ветерана из Предгорного городского округа отметили 95-летний юбилей.