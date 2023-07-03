Полиция оценила ущерб от поджога машины депутата в Дагестане в 10 млн рублей

Фото: МВД Дагестана

Полиция Дагестана проводит расследование по факту поджога автомобиля в Кизляре. В понедельник, 3 июля 2023 года, 44-летняя депутат местной гордумы Анастасия Родина, сообщила, что неизвестные уничтожили ее машину во дворе ее дома.

По ее словам, между 1 и 2 часами ночи неизвестный совершил поджог ее автомобиля «Audi Q7», который был припаркован возле ее дома. Ущерб, нанесенный Родиной, полицейские оценили в 10 миллионов рублей.

Оперативники выехали на место происшествия, чтобы установить обстоятельства дела. Ведутся мероприятия по выявлению и задержанию виновных лиц. Расследование продолжается под руководством МВД по Республике Дагестан.

Ранее сама депутат прокомментировала нападение. Анастасия Родина заявила, что недоброжелатели якобы попытались запугать ее таким образом.