На Ставрополье ожидают снижение урожая зерновых культур из-за непогоды

Урожай зерновых культур на Ставрополье будет меньше, чем в прошлом году Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ставропольском крае из-за непогоды в 2023 году ожидается снижение урожая зерновых культур. Ливни с градом и грозами шли в регионе вплоть с середины мая вплоть до начала июля, а сейчас объявили экстренное предупреждение из-за жары до +40 градусов. И все же качество урожая пока неплохое, сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков.

— Мы ожидаем в этом году, к сожалению, меньший объем. Погодный фактор сыграл злую шутку с нашими сельхозтоваропроизводителями. В восточных районах, где был введен режим ЧС, урожайность значительно ниже. Но, тем не менее, на сегодняшний день пока еще рано говорить о конкретных цифрах, – сказал Сергей Измалков.

Град с дождем привел к тому, что в некоторых хозяйствах повредился урожай, но в восточных территориях края, наоборот, наблюдалась засуха, из-за чего посевы плохо росли. Количество зерновых в регионе может уменьшиться, если погода не станет более благоприятна для их роста.