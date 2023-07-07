В СтГАУ можно будет получить знания уровня ведущих научных учреждений России

Ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников. Фото: пресс-служба СтГАУ

Студенты Ставропольского аграрного университета смогут использовать материально-технические возможностей ведущих вузов России, ресурсы компаний и предприятий-партнеров СтГАУ.

Запуск новых программ отвечает запросам современной экономики, подчеркнул ректор Владимир Ситников. Этот подход не просто улучшит качество подготовки студентов, но еще повысит компетенции преподавателей. Выпускникам не придется покидать регион, чтобы получить знания уровня ведущих научных учреждений России.

— Сегодня мы готовим к запуску совместные программы обучения и зеркальные лаборатории с МГИМО, Институтом биоорганической химии РАН, Московским физико-техническим институтом и рядом других ведущих научных учреждений Российской Федерации. Создана и работает зеркальная лаборатория с Высшей школой экономики, в которой наши ученые вместе занимаются вопросами улучшения качества жизни на селе, — подчеркнул ректор СтГАУ Владимир Ситников.