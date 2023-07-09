Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2023 15:36

Спасатели КБР эвакуировали с Эльбруса группу альпинистов

Четыре человека не смогли спуститься самостоятельно из-за погоды
Алина МАКСИМОВА
Из-за погоды туристы не смогли спуститься с Эльбруса самостоятельно.

Из-за погоды туристы не смогли спуститься с Эльбруса самостоятельно.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В КБР спасатели помогли группе альпинистов спуститься с Эльбруса. Около полудня 9 июля четыре человека запросили помощи с высоты в 5300 метров, так как не смогли спуститься самостоятельно из-за ухудшения погоды.

К 16.00 спасатели смогли отыскать альпинистов. Группу эвакуировали на высоту 3800 метров. От дальнейшей помощи альпинисты отказались.

- На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 5 человек и 1 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по КБР.