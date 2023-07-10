Синоптики рассказали, когда на Ставрополье прекратятся дожди

Непогода продержится на Ставрополье до начала следующей недели Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье начало рабочей недели оказалось дождливым, но непогода отступит ближе к ее середине. Погоду, рассказала «КП» ведущий синоптик Ставропольского ЦГМС Оксана Ларина, определяют холодные атмосферные фронты. Сейчас в регионе объявлено штормовое предупреждение, но уже в среду ливни перестанут идти.

— С середины недели осадки прекратятся, будет ветрено. Температура будет расти, и к пятнице достигнет +30-35 градусов. К выходным снова ожидаются локальные кратковременные дожди с грозами.

Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 м/с ожидаются на Ставрополье вплоть до среды, 12 июля. После распогодится – осадки прекратятся, выглянет солнце, но ближе к выходным все равно придется отменить отдых на природе из-за вероятности выпадения дождей.