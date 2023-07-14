Больше сельхозтехники хорошей и разной: чем удивит тандем «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края в 2023 году?

Посещение - бесплатное! Фото: minvodyagro.ru

Сразу два важных мероприятия ждут аграриев в Минводах. В этом году Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для растениеводства и животноводства «МинводыАГРО» и День поля Ставропольского края пройдут в одном месте и в одни даты – с 17 по 19 августа. Такое партнёрство станет праздником для всех, кто работает на земле и хочет, чтобы этот труд был в удовольствие и приносил хорошие результаты.

Совместное мероприятие – уникальная возможность «пощупать» огромное количество техники и получить максимум полезных знаний от специалистов в короткий срок и в одном месте. И там же заключить выгодные договоры на поставки напрямую от производителей и поставщиков. То, что участники покажут на своих стендах, можно будет приобрести на специальных условиях. Они действуют исключительно в дни выставки.

На выставке будут комбайны и трактора; плуги, бороны, сеялки и косилки; культиваторы и пресс-подборщики, а также запчасти ко всему этому. Покажут более 100 единиц техники российского и иностранного производства. Её разместят в павильоне выставочного центра «МинводыЭКСПО» на его открытой площадке и на прилегающем поле.

То, что участники покажут на своих стендах, можно будет приобрести на специальных условиях. Фото: minvodyagro.ru

Там найдете всё необходимое для обновления своего парка сельхозтехники любого назначения: для обработки почвы, посадки и уборки, заготовки кормов, орошения, полива и других задач. Свою сельхозтехнику и запчасти в Минводы привезут:

АГРИТИМ;

АГРО-АЛЬЯНС;

АГРОТЕХСЕРВИС;

АГРОЦЕНТР ТРИУМФ (поставщик брендов Хозяин, GEA, Tessa, ГЛВ, БобруйскАгроМаш);

АГРОЦЕНТР-ЮГ;

АЛЬТАИР (поставщик брендов CASE IH, NEW HOLLAND, JCB, KUHN, UMEGA, BEDNAR, JOSKIN);

БАУЭР-СТАВРОПОЛЬЕ (поставщик брендов CLAAS, FLIEGL, Hardi, Kinze Manufacturing, MASCHIO GASPARDO, SALFORD, UNIA group);

БЕЛАМА ПЛЮС НПП;

БИЗОН (поставщик брендов Fendt, Valtra, Lemken, Stara, Rauch, Dondi, Gaspardo, Dieci, Bauer,TMC Cancela, Industrias David);

ВИННЕРЪ;

ВИТТЕРРА-ЮГ;

МТЗ;

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР;

ПАЛЕССЕ-ЮГ;

ПЕГАС-АГРО;

ПЕТРОВСКОЕ РТП;

РАДОГОСТ-МАШ;

РОСАГРОЛИЗИНГ;

РОСТСЕЛЬМАШ;

РУСАГРОМИР;

САРМАТ;

СТАВХОЛДИНГ;

ФРАНК РУС;

WALTCHER

и другие крупные производители и поставщики.

Свою сельхозтехнику и запчасти в Минводы привезут десятки крупных производителей и поставщиков. Фото: minvodyagro.ru

В рамках Дня поля оценить технику можно будет в работе – непосредственно в полевых условиях. На выставке помимо агротехники будет широкий выбор семян, удобрений, сзр, оборудования и материалов для животноводства.

Посещение бесплатное. Чтобы получить билет, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте выставки. Там же опубликован полный список участников.