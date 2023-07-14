Больше сельхозтехники хорошей и разной: чем удивит тандем «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края в 2023 году?

Посещение - бесплатное! Фото: minvodyagro.ru
Сразу два важных мероприятия ждут аграриев в Минводах. В этом году Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для растениеводства и животноводства «МинводыАГРО» и День поля Ставропольского края пройдут в одном месте и в одни даты – с 17 по 19 августа. Такое партнёрство станет праздником для всех, кто работает на земле и хочет, чтобы этот труд был в удовольствие и приносил хорошие результаты.
Совместное мероприятие – уникальная возможность «пощупать» огромное количество техники и получить максимум полезных знаний от специалистов в короткий срок и в одном месте. И там же заключить выгодные договоры на поставки напрямую от производителей и поставщиков. То, что участники покажут на своих стендах, можно будет приобрести на специальных условиях. Они действуют исключительно в дни выставки.
На выставке будут комбайны и трактора; плуги, бороны, сеялки и косилки; культиваторы и пресс-подборщики, а также запчасти ко всему этому. Покажут более 100 единиц техники российского и иностранного производства. Её разместят в павильоне выставочного центра «МинводыЭКСПО» на его открытой площадке и на прилегающем поле.
То, что участники покажут на своих стендах, можно будет приобрести на специальных условиях. Фото: minvodyagro.ru
Там найдете всё необходимое для обновления своего парка сельхозтехники любого назначения: для обработки почвы, посадки и уборки, заготовки кормов, орошения, полива и других задач. Свою сельхозтехнику и запчасти в Минводы привезут:
АГРИТИМ;
АГРО-АЛЬЯНС;
АГРОТЕХСЕРВИС;
АГРОЦЕНТР ТРИУМФ (поставщик брендов Хозяин, GEA, Tessa, ГЛВ, БобруйскАгроМаш);
АГРОЦЕНТР-ЮГ;
АЛЬТАИР (поставщик брендов CASE IH, NEW HOLLAND, JCB, KUHN, UMEGA, BEDNAR, JOSKIN);
БАУЭР-СТАВРОПОЛЬЕ (поставщик брендов CLAAS, FLIEGL, Hardi, Kinze Manufacturing, MASCHIO GASPARDO, SALFORD, UNIA group);
БЕЛАМА ПЛЮС НПП;
БИЗОН (поставщик брендов Fendt, Valtra, Lemken, Stara, Rauch, Dondi, Gaspardo, Dieci, Bauer,TMC Cancela, Industrias David);
ВИННЕРЪ;
ВИТТЕРРА-ЮГ;
МТЗ;
НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР;
ПАЛЕССЕ-ЮГ;
ПЕГАС-АГРО;
ПЕТРОВСКОЕ РТП;
РАДОГОСТ-МАШ;
РОСАГРОЛИЗИНГ;
РОСТСЕЛЬМАШ;
РУСАГРОМИР;
САРМАТ;
СТАВХОЛДИНГ;
ФРАНК РУС;
WALTCHER
и другие крупные производители и поставщики.
Свою сельхозтехнику и запчасти в Минводы привезут десятки крупных производителей и поставщиков. Фото: minvodyagro.ru
В рамках Дня поля оценить технику можно будет в работе – непосредственно в полевых условиях. На выставке помимо агротехники будет широкий выбор семян, удобрений, сзр, оборудования и материалов для животноводства.
Посещение бесплатное. Чтобы получить билет, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте выставки. Там же опубликован полный список участников.