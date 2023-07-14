После аварии поезда и фуры с пивом в Осетии движение составов восстановили

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии

В Северной Осетии после аварии поезда и фуры с пивом сотрудники МЧС убрали транспорт с железнодорожных путей. Движение составов восстановили, поэтому пассажиры, которых уже отправили на автобусах во Владикавказ и Беслан, смогут снова отправиться до нужного им места.

— В результате утреннего ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика на время от 2,5 до 3,5 часов были задержаны пассажирские поезда №34 Москва – Владикавказ, №680 Адлер – Владикавказ, №251 Владикавказ – Санкт-Петербург, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Напомним, что водитель фуры решил проехать через железнодорожный переезд и устроил аварию – машинист поезда не смог остановиться даже с экстренным торможением. При этом сигнализация о приближении состава работала исправно. Автомобилиста госпитализировали, пострадал один пассажир.