Поезд «Москва – Владикавказ» врезался в фуру с пивом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии Фото: Данил ЮРКОВ

На перегоне «Муртазово – Эльхотово» в Северной Осетии водитель фуры возомнил себя гонщиком Формулы 1 и решил проскочить через железнодорожный переезд перед мчащимся пассажирским поездом «Москва – Владикавказ». Как в фильме не получилось, хотя машинист и применил экстренное торможение. Большегруз оказался смят, поезд получил незначительные повреждения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии, сигнализация о приближении поезда работала исправно. Водитель фуры, как видно на видео от МЧС и на фотографиях в социальных сетях, с пивом просто не хотел ждать, пока состав с пассажирами проедет мимо него и освободит дорогу. При этом лихач не подумал о безопасности ни себя, ни людей в поезде.

В фуре находилось пиво, утверждают в социальных сетях. Фото: соцсети

— В результате ДТП была повреждена контактная сеть. Водитель автомобиля госпитализирован, также медицинская помощь потребовалась одному из пассажиров поезда, которая была оказана ему на месте, – уточнили в ведомстве.

На место приехали 11 человек личного состава и 3 единицы техники от МЧС России. Сотрудники разбирают место происшествия и вытаскивают большегруз из-под поезда. Контактную сеть предстоит восстановить, поэтому ожидается задержка других пассажирских поездов.

— Пассажиры поезда «Москва – Владикавказа» восьмью автобусами, предоставленными Комитетом по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-Алания, доставляются к месту конечного пункта следования в города Владикавказ и Беслан, – пишет МЧС по Осетии.

В поезде находилось 204 пассажира, 34 из которых – дети, а также 20 человек персонала. В МЧС не рассказали о состоянии лихача, но починка его фуры обойдется в круглую сумму. Кроме того, компания-перевозчик может подать на него гражданский иск с требованием возместить ущерб за повреждения поезда. Попытка проскочить перед составом обошлась водителю очень дорого. Работы по устранению ЧП продолжаются.

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