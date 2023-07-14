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НовостиПроисшествия14 июля 2023 12:14

Фура в Северной Осетии не смогла избежать ДТП с поездом из-за поломки

По факту происшествия проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Северной Осетии

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Северной Осетии

В Северной Осетии после аварии фуры и поезда оказалось, что большегруз сломался на железнодорожных путях, из-за чего не смог переехать их. При этом неизвестно, выехал ли водитель на переезд в то время, когда горело предупреждение о приближающемся составе, или нет.

— Выехав на железнодорожный переезд, по техническим причинам не смог пересечь железнодорожные пути, в результате чего произошло столкновение с пассажирским составом, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной Осетии.

После аварии пострадали два человека – водитель фуры и пассажир поезда, повреждена контактная сеть. На данный момент движение составов восстановлено, поездки продолжаются по участку железной дороги.