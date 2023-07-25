Двухмесячный ребенок погиб в аварии с начинающим лихачом на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кировском округе устанавливаются обстоятельства страшной аварии, в которой погиб младенец. На 14 километре трассы «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» водитель ВАЗ-21124 разогнал автомобиль до опасной скорости и не справился с управлением. Автомобиль зацепил обочину, вылетел на встречную полосу и съехал в кювет, где перевернулся.

— От полученных травм на месте скончалась двухмесячная девочка, ее родители госпитализированы. Установлено, что ребенок в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, права 20-летний водитель, житель округа, получил всего месяц назад, но за это время уже успел попасться на нарушении ПДД 13 раз. Назначены экспертизы на установление состояния опьянения. По факту трагедии проводится проверка.