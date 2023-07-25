Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июля 2023 6:52

Двухмесячный ребенок погиб в аварии с начинающим лихачом на Ставрополье

Отец малышки получил права месяц назад и уже получил 13 штрафов
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кировском округе устанавливаются обстоятельства страшной аварии, в которой погиб младенец. На 14 километре трассы «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» водитель ВАЗ-21124 разогнал автомобиль до опасной скорости и не справился с управлением. Автомобиль зацепил обочину, вылетел на встречную полосу и съехал в кювет, где перевернулся.

— От полученных травм на месте скончалась двухмесячная девочка, ее родители госпитализированы. Установлено, что ребенок в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, права 20-летний водитель, житель округа, получил всего месяц назад, но за это время уже успел попасться на нарушении ПДД 13 раз. Назначены экспертизы на установление состояния опьянения. По факту трагедии проводится проверка.