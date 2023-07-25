«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более 50 объектов туристической инфраструктуры в КЧР

Фото: Россети Северный Кавказ

За первое полугодие 2023 года к сетям «Россети Северный Кавказ» в Карачаево-Черкесии подключены 635 новых потребителей. Общий объем выданной им мощности составил 16,6 МВт.

В числе реализованных проектов – десятки социально значимых учреждений, объекты туристической инфраструктуры, сельскохозяйственные объекты, а также частные жилые дома и предприятия малого бизнеса.

Для развития туристической сферы за отчетный период на курорте Архыз энергетики обеспечили электроэнергией 55 новых объектов: гостевых домов, гостиниц и баз отдыха. Для выдачи им 2,4 МВт мощности построено 1,5 км линий электропередачи 0,4/10 кВ.

Увеличена энергомощность шести почтовым отделениям в Абазинском, Хабезском и Малокарачаевском районах. Для этого энергетики построили порядка 1,5 км линий электропередачи 0,4 кВ.

Специалисты филиала также обеспечили электроэнергией фельдшерско-акушерские пункты в поселке Октябрьский, аулах Каменномост и Учкулан. В селе Первомайское осуществлено технологическое подключение к сетям здания дома культуры, необходимая мощность выдана водонасосной станции в ауле Бавуко, а в ауле Вако-Жиле к сетям присоединена система уличного освещения.

Всего за этот период в филиал подано 933 заявки на выдачу 40 МВт мощности. По 657 из них уже заключены договоры технологического присоединения на 24,3 МВт.

Потребители для ускоренного подключения к электросетям могут воспользоваться сервисом компании «Россети»: портал-тп.рф. Здесь можно удаленно подать заявки на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.