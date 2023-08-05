Мальчику из Ингушетии с сердечной недостаточностью помогли хирурги из Перми

Фото: минздрав Пермского края

Хирурги из Перми помогли восьмилетнему пациенту из Ингушетии. Медики провели ему имплантацию системы механической поддержки левого желудочка сердца.

Мухаммед родился с пороком сердца. Мальчик к восьми годам перенес несколько операций для его коррекции. Но после стольких хирургических вмешательств у него появилась сердечная недостаточность, что привело к кислородному голоданию некоторых органов и тканей, а также к плохой работе левого желудочка сердца.

Донора для пересадки сердца найти не смогли. Врачи из центра сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова решили вживить Мухаммеду устройство для поддержки кровообращения. Эта операция была первой в Пермском крае, поэтому врачи прошли специальное обучение.

Операцию провели под контролем опытного в подобных процедурах врача. Спустя четыре месяца Мухаммед полностью восстановился и вернулся домой.