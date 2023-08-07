«Школа фермера» на Ставрополье и в 4-х республиках СКФО: старт юбилейной пятой волны планируется в сентябре

«Школа фермера» - это образовательный проект Россельхозбанка совместно с ведущими аграрными вузами и крупными сельхозкомпаниями. Фото: rshb.ru

Накануне на Ставрополье, в Дагестане, Ингушетии, КЧР и Северной Осетии стартовал набор слушателей для участия в образовательном проекте Россельхозбанка «Школа фермера».

В этот раз были определены и запущены самые востребованные направления, по которым будет осуществляться набор желающих для обучения в «Школе фермера» - «Молочное скотоводство», «Овцеводство», «Садоводство».

«5-й поток соберет до 40 талантливых действующих и начинающих фермеров. Мы на 100% уверены в качестве знаний, которые дают преподаватели вуза, специалисты нашего банка и партнеры проекта на практических занятиях. И те предприниматели или фермеры, которые станут участниками проекта, смогут лично убедиться в этом на деле», – подчеркнул директор Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

В конкурсном отборе могут принять участие физические лица (в том числе ведущие личное подсобное хозяйство, ИП, члены и главы КФХ), зарегистрированные в перечисленных регионах и имеющие высшее или среднее профобразование.

Обучение будет проходить бесплатно на базе СтГАУ при поддержке Минсельхоза СК. Лекции, конспекты, практика и защита проектов – именно это ожидает будущих студентов в «Школе фермера». Цель курса – помочь сельхозтоваропроизводителям начать свое дело, открыть рентабельный фермерский бизнес или его развить.

Лекции будут вести очно и в онлайн-формате преподаватели вуза и специалисты Россельхозбанка, а приглашенные эксперты в сфере бизнеса, маркетинга и сельского хозяйства покажут все на практике в крупнейших хозяйствах региона. Курс рассчитан на 2,5 месяца. В конце обучения – защита проектов, выдача дипломов и грантов на развитие своего дела лучшим студентам.

«Школа фермера» - это образовательный проект Россельхозбанка совместно с ведущими аграрными вузами и крупными сельхозкомпаниями. За все время его существования в регионе обучение прошли более 100 представителей фермерского сообщества. Ставрополье было пилотным регионом для реализации проекта. Здесь он доказал свою состоятельность и значимость.

Реклама, https://www.rshb.ru/

LjN8JwzJN