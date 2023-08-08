Губернатор рассказал о состоянии избитого на Ставрополье ребенка

На Ставрополье продолжается лечение мальчика, которого ударили полотенцем по глазам, отчего он ходил на ощупь. По словам губернатора Владимирова, у ребенка положительная динамика выздоровления, он лежит в краевой детской больнице. Со вторым мальчиком работает психолог и социальный педагог.

— Минобразования края вместе с администрацией города провели совместную проверку деятельности лагеря. Директор получил дисциплинарное взыскание, работа учреждения будет под особым контролем, – написал Владимиров в социальных сетях.

Губернатор добавил, что необходимо принимать все необходимые меры для профилактики травматизма детей.

Напомним, что конфликт между школьниками в летнем лагере в Невинномысске закончился скандалом на весь регион и серьезными проблемами со здоровьем одного из мальчиков. Ребенок взял полотенце и ударил по глазам сверстника, из-за чего тот почти ничего не видит.