«Ходит на ощупь»: очевидцы рассказали о состоянии мальчика, избитого в летнем лагере Невинномысска

Мальчик частично лишился зрения. Фото: соцсет/администрация Невинномысска Фото: Залина ТАТАРОВА

Конфликт между школьниками в летнем лагере в Невинномысске закончился скандалом на весь регион и серьезными проблемами со здоровьем одного из мальчиков. «КП-Ставрополь» собрала точки зрения разных сторон на происшествие.

В детском лагере «Гренада» повздорили отдыхающие, которые только закончили четвертый и пятый классы. Историю обнародовала сестра пострадавшего мальчика. По ее словам, в ходе ссоры один из детей взял мокрое полотенце, связал его и ударил сверстника в глаз.

Мальчика госпитализировали. Медики заявляют, что у него повреждение зрения средней тяжести.

Фото школьника с повязкой опубликовали родственники в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

— Сейчас он находится в глазной микрохирургии в Ставрополе, видит только контуры предметов и неизвестно, будет ли он видеть дальше. Неизвестно, что вообще ждет, врачи ничего не могут сказать, — поделилась родственница школьника и призвала власти наказать руководство лагеря.

Другая ставропольчанка заметила мальчика в больнице и поделилась увиденным.

— Сейчас тоже лежу в Ставрополе в этом отделении, после того, как прочла пост, увидела его. Бедный мальчик ходит и ориентируется на ощупь, — рассказала она.

На историю обратили внимание власти Невинномысска и Ставрополья. Глава города Михаил Миненков сообщил, что в лагере проводится межведомственная проверка, а губернатор края Владимир Владимиров добавил, что к ситуации подключились и правоохранительные органы.

Руководство лагеря наотрез отказалось комментировать инцидент. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» представитель заявил, что информация фейковая, а пользователи соцсетей и СМИ намеренно распространяют ложь.

Представитель министерства образования Ставрополья, которая в составе комиссии выехала в «Гренаду» на проверку, тоже заверила «КП», что все было не так, как рассказали в соцсетях. Раскрывать подробности в ведомстве пока не торопятся, однако подтверждают, что межличностный конфликт между детьми действительно был.

— Инициировано педагогическое расследование. Директор лагеря находится на связи с родителями участников инцидента, — отметили в министерстве.

Сейчас мальчик с травмой глаз находится на лечении в краевой детской больнице. Детали происшествия выясняют специалисты.

На днях еще один детский конфликт привел к вреду для здоровья. В частном детском саду мальчик избил сверстника ногами по голове, драка закончилась сотрясением мозга.

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