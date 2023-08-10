Экстренное предупреждение ввели на Ставрополье из-за жары Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары до +42 градусов, которое будет действовать в 13-17 часов 11 августа. По данным пресс-службы регионального МЧС, из-за температуры воздуха возможны ЧС и ЧП природного характера не выше локального уровня.

— Существует вероятность возникновения ЧС (происшествий), связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, – пишет ведомство.

Есть опасность отключения электричества в регионе из-за перегрева трансформаторных подстанций, сельхозугодия также могут быть повреждены. Людям жара грозит обострением сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами.

При этом постепенно температура в регионе начала падать, жара медленно, но верно сменяется дождями и ветром до 14 м/с. Однако пожарная опасность в регионе остается высокой.