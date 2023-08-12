В МЧС России сообщили об одном погибшем и минимум пяти пострадавших под камнепадом в КБР

Фото: МЧС России

Под камнепадом в районе альплагеря Безенги в горах Кабардино-Балкарии оказались две туристические группы. Новые данные о происшествии разместило МЧС России. По предварительной информации, сообщают в министерстве в 8:24 утра 12 августа 2023 года, погиб один человек и пострадали как минимум пять.

- По уточненной информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трех туристов. Среди них тоже есть пострадавшие.К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту, - рассказали в ведомстве.

В 5 утра 12 августа на высоте примерно 3500 метров у стоянки «Судейские ночевки» произошел обвал горной породы. Сначала появилась информация о двух погибших и трех пострадавших.

Стоянка «Судейские ночевки». Фото: caucasia.ru

В пресс-службе ГУ МЧС по КБР в 6:41 прокомментировали, что на поиски группы из 5 человек выдвинулась команда из 6 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Часами позже представители Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда сообщили, что погиб один человек и пострадали еще семь.