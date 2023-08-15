Очереди возникли на станции переливания крови в Махачкале после взрыва на АЗС

На заправке загорелись два баллона и произошел взрыв. Фото ГУ МВД

В Махачкале на станции переливания крови образовались очереди из желающих помочь жертвам страшного взрыва и пожара на заправке на окраине города. Как уже сообщала "КП"- Северный Кавказ", в огне и при воздействии взрывной волны пострадали десятки человек, погибли пятеро. Среди погибших один ребенок. Пострадавшие поступили в больницы Махачкалы, многим требуется переливание крови.

В пресс-службе Минздрава республики заверили, что плазма крови и ее компоненты уже доставлены во все медицинские учреждения. Нашлось среди жителей столицы республики немало тех, кто решил эти запасы немедленно восполнить. В ведомстве показали фотографии из коридоров: несмотря на поздний час все сотрудники станции находятся на рабочих местах, ведут прием доноров.

- Мы не сомневались, что наши люди моментально пойдут помогать всем, чем могут, и все же просим отложить визит на станцию переливания на завтра. Запасы крови есть, доноров для их пополнения на данный час тоже уже немало, -- обратились медики к жителям.

Также известно, что прямо сейчас на месте работают вице-премьер республики Абдурахман Махмудов и министр здравоохранения Татьяна Беляева. В Дагестан летит заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. На месте ЧП работают правоохранители и спасатели.