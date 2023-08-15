Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале

Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям тех, кто погиб при взрыве в Махачкале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям тех, кто погиб при взрыве в Махачкале. Из республики на помощь медикам отправили бригаду врачей, чтобы было легче помогать пострадавшим, а их сейчас в больницах 65, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

— От имени жителей Чеченской Республики и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования Главе РД Сергею Меликову, народу Дагестана, семьям погибших в ходе катастрофы, – пишет Рамзан Кадыров в социальных сетях.

Кадыров отметил, что это «большая утрата и печальный день» для всей России. Кроме того, сотрудник Росгвардии Чечни сдали кровь для пострадавших в Дагестане. Также соболезнования выразил глава МЧС Александр Куренков.