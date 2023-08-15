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НовостиОбщество15 августа 2023 10:10

Глава МЧС России выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Махачкале

Также Александр Куренков пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
Данил ЮРКОВ
Александр Куренков выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале

Александр Куренков выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Махачкале. Также министр пожелал, чтобы пострадавшие люди скорее выздоравливали и реабилитировались.

— Это невосполнимая утрата. Каждый сотрудник МЧС России глубоко скорбит по погибшим. Крепости и силы духа – их семьям, – сказал Министр.

Глава ведомства поблагодарил пожарных, спасателей, врачей, психологов и летчиков за их оперативное реагирование на ЧП, а также за ликвидацию последствий трагедии.

Напомним, что сейчас известно о 35 погибших и более 100 пострадавших людей при взрыве в Махачкале. Сотрудники МЧС продолжают разбирать конструкции и искать пропавших людей.