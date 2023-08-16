Губернатор Ставрополья перенес прямую линию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, переносит прямую линию, назначенную на 18:00 сегодня, 16 августа. По словам главы региона, он до сих пор находится в командировке, и в Ставрополь он приехать вовремя не успеет, поэтому придется переносить эфир на другое время. Точное время и дата пока неизвестны.

— Прямая линия состоится, но позже. О дате и времени сообщу дополнительно. Поступившие на данный момент вопросы сохраню, с них начнем следующий эфир, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Ранее Владимиров выразил соболезнования семьям погибших после взрыва возле заправки, складов и СТО в Махачкале.