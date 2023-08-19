Шесть из одиннадцати пострадавших в Махачкале детей находятся в больницах

16 жителей Дагестана были отправлены на лечение в Москву Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения Дагестана сообщило, что 6 из 11 детей, которые пострадали при взрыве у АЗС в Махачкале, все еще находятся на лечении в больницах. В ведомстве отметили, что посещение родственников временно ограничено в интересах безопасности и состояния здоровья несовершеннолетних.

— Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, для этого есть медикаменты и расходные материалы. Весь необходимый уход здесь оказывается медперсоналом федеральных центров и постоянного присутствия родственников не требуется, — обозначили в минздраве.

Напомним, после взрыва в Махачкале 14 августа погибли 35 человек. Еще 115 человек получили травмы разной степени. Из них 16 пациентов с более тяжелыми травмами были переведены клиники Москвы.