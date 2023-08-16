Все надеются найти своих родных живыми: 24 жертвы взрыва в Махачкале остаются неопознанными

Многих погибших при взрыве не опознали до сих пор Фото: СОЦСЕТИ

После взрыва в Махачкале 14 августа погибли 35 человек. Многие из них до сих пор числятся как пропавшие без вести — тела настолько изувечены, что их невозможно опознать. Близкие второй день в отчаянии обзванивают больницы и морги, не теряя надежды найти родных живыми.

В среду, 16 августа, был обнародован список опознанных жертв взрыва. Среди них двое детей.

1. Конарбиев Тимур Алимпашаевич, 30.10.1995

2. Вагабов Ислам Солтанович, 03.05.2003

3. Амубутаев Гамид Буттаевич, 05.05.2002

4. Рейимов Норбек Джумабаевич, 1990 (гражданин Узбекистана)

5. М. Юсуф Гаджиевич, 21.04.2013

6. М. Марьям Мурадовна, 29.04.2018

7. Буттаев Магомед Бутаевич, дата рождения не определена

8. Зубайров Рамазан Магомедович, 21.07.1981

9. Лугуев Рустам Азизович, 29.12.1973

10. Атал-Омарнев Заур Мададович, 12.03.1992

11. Абдулкадиров Магомед Гимбатович, 1992

Часть погибших, которые были недалеко от горевшей СТО, скончалась на месте в первые минуты после взрыва. Как рассказал «КП» очевидец, который выжил в считанных метрах от эпицентра, он стал одним из немногих, кому повезло:

«Вокруг нас никто не выжил. Как мы остались без единой царапины, у меня в голове не укладывается».

Другие же погибли, пытаясь помочь раненым. Еще до приезда экстренных служб десятки парней прибежали к месту трагедии и помогали выносить раненых из огня, рискуя собой. Так, в огне погиб отец троих детей, который самоотверженно спасал других жертв взрыва.

Отец 23-летнего махачкалинца увидел сына на одном из многочисленных видео, парень среди других бросился помогать пострадавшим. Но домой он не вернулся.

— Его до сих пор не нашли. Машину нашли, не обгоревшая, пустая. Мы везде ходили, звонили, списки все смотрим, пока его нигде нет, — рассказал безутешный отец.

Неопознанными остались 24 тела. Единственная надежда — генетические экспертизы. Сейчас эксперты готовятся к их проведению.

Полиция просит людей, которые не могут найти своих близких обратиться в морг города Махачкалы и сдать образцы для проведения генетических экспертиз. Адрес морга: Махачкала, ул. Ахмеда Магомедова, 2А, корп. 1.

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