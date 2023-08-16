Спасатели опровергли, что воронка на месте взрыва в Махачкале снова стала дымиться. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

В Дагестане продолжают разбираться в причинах трагедии, произошедшей 14 августа - в результате мощного пожара там погибли 35 человек (многих пока не удается опознать из-за сильных повреждений), более 100 пострадали. «КП-Северный Кавказ» рассказывает последние новости о взрыве у заправки в Махачкале на 16 августа 2023 года.

В больницах республики остаются 47 человек. 16 пациентов в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести перевели на лечение в Москву. Для их транспортировки был выделен спецборт ИЛ-76 МЧС России, аппаратом ИВЛ, кардиомониторами и другим оборудованием, которое позволяет оказывать помощь во время полета.

Среди отправленных в столицу пострадавших - один ребенок. Всего во время ЧП различные травмы получили 16 детей. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное.

Несмотря на то, что медицинская помощь оказывается больным в полном объеме, нет дефицита лекарств или каких-то других проблем, тысячи людей со всего Дагестана и соседних регионов не смогли остаться в стороне от случившегося: более 600 человек в Махачкале сдали кровь, из Чечни оперативно отправили бригаду врачей, в Сети начался благотворительный сбор - меньше, чем за сутки, удалось собрать более 20 млн рублей.

Спасатели свою работу на месте взрыва закончили. Информацию о том, что к вечеру воронка снова начала дымиться, опровергли в республиканском управлении МЧС.

Следователи также завершили первичный осмотр территории, где произошло ЧП. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Все материалы передали в центральный аппарат СКР «для наиболее оперативного, полного и объективного расследования».

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат Следственного комитета России. Фото: СКР

Рассматривается несколько версий случившегося, но основная - взрыв селитры после пожара, который возник на станции техобслуживания напротив заправки во время ремонта автомобиля. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, вопреки правилам безопасности, хранилось легковоспламеняющееся удобрение.

Эту информацию подтвердил один из арендаторов склада Эльдар Насрулаев. Первое время он не выходил на связь, его даже объявили в розыск, но уже вечером 15 августа мужчину доставили на допрос.

С непосредственным владельцем помещений Юсупом Худиевым следователям пока что пообщаться не удалось - у него тяжелая, открытая рана головы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Роспотребнадзор обследовал место взрыва селитры и не обнаружил превышения вредных веществ в воздухе.

ВАЖНО!

В Дагестане открыта круглосуточная горячая линия для пострадавших во время пожара на СТО и их родственников. По номеру 8(8722) 98-90-81 можно узнать, в каком медицинском учреждении находятся близкие, и получить информацию о мерах поддержки. Документы для получения помощи будут оформляться в ускоренном режиме. Для этого в здании СНТ имени Даниялова на трассе Махачкала - Астрахань открыли пункт приема заявлений. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, ИНН и справки, подтверждающие причиненный ушерб.

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