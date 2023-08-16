Эксперты до сих пор не опознали 27 погибших при взрыве в Махачкале

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

В Махачкале по сей день не опознали тела 27 из 35 погибших при взрыве у заправки. Родственников пропавших в происшествии людей просят явиться в морг на опознание и генетическую экспертизу, чтобы опознать жертв трагедии.

Разбирательства продолжаются, врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим. По последним данным, в больницах остается 46 человек, еще 16 увезли в Московскую область для оказания медпомощи там. Семьям погибших и пострадавших оказывается материальная и психологическая помощь.

Следователям, расследующим уголовное дело по факту взрыва, удалось допросить объявленного в розыск 34-летнего Эльдара Насрулаева – владельца взорвавшегося склада. Пожарно-техническая экспертиза еще не завершена, но основной версией ЧП считается нарушение правил хранения селитры.