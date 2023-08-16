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НовостиОбщество16 августа 2023 7:40

В больницах остается 46 пострадавших после взрыва в Махачкале

Число жертв перестало расти, погибло 35 человек
Данил ЮРКОВ
После взрыва в Махачкале в больницах остается 46 пострадавших

После взрыва в Махачкале в больницах остается 46 пострадавших

Фото: Иван МАКЕЕВ

После взрыва у заправки, СТО и складов в Махачкале наконец перестал расти число жертв трагедии. Некоторых пострадавших уже начали выписывать из больниц, сейчас в учреждениях остается 46 человек, еще 16 увезли спецбортом в Раменское. Получившим ранения людям продолжают оказывать медицинскую и психологическую помощь.

— Семьям погибших и пострадавшим оказывается материальная и психологическая помощь. Лечение раненых находится на моем личном контроле. В медучреждениях имеется необходимое количество коек для лечения и все нужные медикаменты, – сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Медучреждения имеют все необходимое, в том числе компоненты крови, которые сразу после трагедии пришли сдавать толпы людей. По данным республиканского минздрава, более 600 доноров пришли в пункты переливания и фактически переполнили запасы.