Следователи смогли допросить владельца взорвавшегося в Махачкале склада селитры

Трагедия в Махачкале унесла десятки жизней. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Правоохранительным органам удалось установить местонахождение объявленного в розыск 34-летнего Эльдара Насрулаева. Считается, что он может быть причастным к взрыву возле заправки в Махачкале, который унес жизни 35 человек.

Эльдар Насрулаев находился в розыске. Фото: соцсети/МЧС России

По предварительной информации, Насрулаев был одним из арендаторов помещений, откуда и начал распространяться огонь. Пожарно-техническая экспертиза еще не завершена, но основной версией ЧП считается нарушение правил хранения селитры - в этом случае обычное удобрение становится смертельноопасным веществом.

К счастью, огонь не дошел до других цистерн с топливом. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Обвинений мужчине пока не предъявляли, его отвезли на допрос. Ему предстоит объяснить, почему он решил скрываться, что хранилось на складе и почему он взлетел на воздух.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, дело будет вести центральный аппарат СКР «для наиболее оперативного, полного и объективного расследования».

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат Следственного комитета России. Фото: СКР

- С целью оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в Дагестан выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и эксперты Судебно-экспертного центра СК, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увидела живым и разрыдалась: трогательные кадры встречи выжившего при взрыве в Махачкале с матерью

Услышав о взрыве, на место ЧП приехали десятки жителей Дагестана, которые в отчаянии разыскивали своих близких (подробнее).

«Вокруг - огонь и тела»: очевидец, чудом выживший в эпицентре взрыва в Махачкале, рассказал страшные детали

Мужчина спасал других раненых, пока не потерял сознание (подробнее).