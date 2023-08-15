Объявлен в розыск, хранивший в складских помещениях селитру. Фото: соцсети / МЧС России Фото: Иветта АВРААМОВА

Объявлен в розыск субарендатор складских помещений, где хранилась селитра. По данным источника КП, им оказался 34-летний Эльдар Насрулаев. Следствие считает, что удобрения сдетонировали после возгорания при техработах. После этого огонь перекинулся на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.

Что известно об Эльдаре Насрулаеве, владельце склада с селитрой в Махачкале у АЗС

Местные жители последний раз видели предполагаемого виновника с супругой. Сейчас для Насрулаева выезд и вылет из Дагестана закрыт. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

В понедельник, 14 августа, в Дагестане произошло крупнейшее за 24 года ЧП. Взрыв на СТО в Махачкале, по официальным данным, унес жизни 35 человек. Еще 115 находятся в больницах под присмотром медиков. Часть из них увезли санавиацией на лечение в Москву.

Взрывная волна настолько мощной, что ей задело тех, кто находился в машинах поблизости и выскочил, желая помочь тем, кто был в эпицентре.

На место ЧП были отправлены семь карет скорой помощи. Медики занимаются спасением пострадавших. По указанию министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, медицинские учреждения были переведены на усиленный режим работы по приему раненых.

Республиканских медиков координировал заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Он также посещал раненных.

На крики боли и мольбы о помощи стянули 200 полицейских и 70 пожарных. Горящие завалы помогали разгребать и неравнодушные люди. Многие из них ринулись на помощь в клиники, куда свозили раненных. В пунктах сдачи крови сразу же образовалась небывалая очередь. Каждый хотел внести свой вклад.

К месту взрыва осуществляли подвоз воды городские службы. По данным мэрии города, задействованы все водовозы, имеющиеся в наличии в МБУ «Благоустройство Махачкалы» и ОАО «Махачкалаводоканал».

Локализовать огонь удалось к часу ночи. В результате площадь пожара в Махачкале составила 600 кв.м. Еще через пол часа спасателям удалось полностью ликвидировать открытое горение.

Огонь пошел на дома, несколько человек погибли, десятки пострадали. Фото: МЧС России

По факту возгорания надзорниками республики организована проверка. На месте происшествия работает заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов.

Помимо этого, Генпрокурор РФ поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Республике Дагестан. К проверке привлечены специалисты территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.