«Я еле проскочил пробку, остальные снимали пожар»: В Махачкале после взрыва пострадали 115 человек, 35 из них погибли

ЧП случилось на трассе, ведущей из Махачкалы в сторону мест отдыха у моря. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

- Мне сестра стала кричать, что проезжать скорее надо. Там стояли люди толпой, машин много, а горело очень сильно, стена огня, я начал объезжать все. Но пробку создали те, кто остановился. Я еле проскочил пробку, остальные снимали пожар Успел выехать до забора, который сразу после станции и раздался взрыв сильный!

14 августа поздно вечером Саид, житель Махачкалы, возвращался домой, в машине с ним сидела сестра. Они проехали гостиницу, магазин с принадлежностями для рыбалки и увидели, как возле расположенного справа здания СТО (автосервис, с услугами диагностики и ремонта), горит машина…

Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались, чтобы посмотреть на пожар. Фото: ГУ МЧС РФ

ЧП на трассе, ведущей из Махачкалы в сторону мест отдыха у моря, случилось около десяти вечера. Кто-то возвращался в город, кто-то выезжал на природу, - именно поэтому на участке дороги в селе Новокули, в районе улицы Кулинская и пляжа «Черные камни» находилось много машин.

В полдевятого что-то «коротнуло» и загорелся автосервис.

В это время машины начали останавливаться на трассе, водители и пассажиры – снимать пожар на телефоны. Не думая, что напротив, ровно через дорогу - автозаправка…

Минут через сорок жар дошел до расположенного в десятке метров склада, где, как выяснилось, в небольшом здании с вывеской «Станция технического обслуживания» хранится селитра (ее полулегитимно продавали местным аграриям для хозяйственных нужд).

21.42: раздался мощный взрыв. А дальше – загорелись остановившиеся между сервисом и расположенной через дорогу заправкой машины. Пара минут – и огонь уже на другой стороне, загорелись на автозаправке две цистерны с топливом. Все вокруг превратилось в полыхающий ад.

Пострадавшими на момент подписания номера числятся 105 человек, 35 из них погибли. По неофициальной информации, в эпицентре оказался пассажирский автобус, в котором было много детей. По сводкам, пострадавшими числятся 16 несовершеннолетних, - из того ли они автобуса, пока не известно. Из 16-ти трое детей погибли, смой маленькой девочке было 5 лет.

Погибли целые семьи

Личности погибших еще устанавливаются. На месте идет разбор завалов после пожарища. Многие не знают о судьбе родных. В телеграмм-каналах публикуют фотографии пропавших без вести родных.

От машин мало что осталось. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

- Помогите найти брата, после взрыва на заправке не видели нигде.

- Распространите, мальчик лет 14, зовут Гасан.

Еще один мальчишка, которого разыскивают родные, - Султан Шихамиров. Он в свои 14 лет работал на заправке.

В больнице оказалась маленькая девочка – ее родителей тоже объявили в розыск. Оказалось, что маме оторвало ногу, но племянницу забрала родная тетя.

Локализовать (остановить распространение) пожар удалось в час ночи, еще через 20 минут открытый огонь был потушен. Начали проливать конструкции, разбирать завалы. Из-под обвалившихся блоков, искореженных машин извлекали тела. Родные всю ночь надеялись, что Курбан Юнусов, который возвращался домой после выходных с женой и полуторогодовалым ребенком, успел проскочить опасное место. Но к утру надежды не осталось: тела извлекли из машины, превратившейся в груду металла.

Вместе со спасателями своими жизнями рисковали и обычные махачкалинцы, пришедшие на помощь. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Тимур Конагбиев не доехал до опасного места. В машине с ним был сын, но мужчина, не раздумывая оставил его и бросился на помощь кричащим от боли людям. В этот момент произошел второй взрыв (огонь добрался до цистерны). И Тимур погиб. У него остались жена, сын и недавно родившаяся дочка.

Среди погибших – 18-летняя беременная женщина, она приехала из Москвы в гости к родителям, которые жили в частном доме неподалеку от автосервиса. Вечером они вместе пошли в магазин, и вместе погибли, мать, отец и дочь.

Пострадавших ночью доставляли в местную больницу, затем уже – в зависимости от тяжести ранений – отправляли другие лечебные заведения. Главврач городской больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев, рассказал, что вечером поступили пять пациентов, одного с сильными ожогами и травмой головы спасти не удалось. Другие – в удовлетворительном состоянии, сейчас получают все необходимое лечение. Всего же 11 человек в тяжелом состоянии, их доставили в московские больницы.

Вытаскивал людей, пока мог

На помощь людям, оказавшимся в эпицентре взрыва, приходили не только спасатели, медики, силовики, но и обычные махачкалинцы. Многие рисковали собственной жизнью, оставаясь на пожарище до последнего. Про одного такого героя корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал очевидец событий Исмаил Муртазалиев. Исмаил в Махачкале работает, и как раз недалеко от той самой заправки. Когда услышал, что рвануло, вместе с другими рабочими поехал туда, где до неба поднималось зарево.

- Один парень запомнился, оттаскивал раненых пока на ногах мог держаться. Я потом не выдержал, подошел к нему, пожать руку.

Оказалось, парня зовут Гасан, ему 20 лет. Его дом находится рядом с заправкой, и во время взрыва парень находился на улице. Поэтому сразу бросился на помощь раненым.

- Гасан много человек вытащил из пожара, хотя рисковал своей жизнью, - рассказывает Исмаил. - К несчастью, один ребенок у него прямо на руках умер, это его потрясло… Сам парень не пострадал, руку только чуть повредил. Но эмоциональное состояние его не описать словами.

Когда внутри уже остались только оперативные службы, Гасан попросил Исмаила подвезти его до местной больницы, - там сдавали кровь для пострадавших. Поехали вместе.

- Без очереди пропускали людей с первой положительной и отрицательной группой крови, - рассказывает Исмаил. – Мы дождались, сдали. И уже можно было ехать обратно.

Кстати, перед станцией переливания крови в эту ночь выстроилась огромная очередь. Сотни человек хотели помочь землякам.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Главный вопрос – что делала огнеопасная селитра в здании автостанции. Пока удалось выяснить, что владелец склада - 34-летний Эльдар Насрулаев (есть жена и двое детей), он скрывается, его объявили в розыск.

А вот арендатор сервиса, некий Руслан Саидахметов, сам пострадал, он в больнице. Его показания – с чего мог начаться пожар, многое расскажут о случившемся ЧП.

Но допросить его пока не получается из-за травм лица и челюсти.

ДОСЛОВНО

Глава республики Дагестан Сергей Меликов свое мнение уже озвучил.

- Во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду.

Заведено уголовное дело, его фигурантами могут стать те, по чьей вине не были соблюдены все требования промышленной безопасности.

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