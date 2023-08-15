Трагедия в Махачкале была неизбежна: эксперты объяснили, что привело к массовой гибели людей

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Пока спасатели и криминалисты продолжают работать на месте взрыва Махачкале у АЗС, в результате которого погибли 35 человек и более 100 пострадали, эксперты ищут ответ на вопрос - как вообще стала возможна такая трагедия в Дагестане?

Основной версией является взрыв селитры (она используется в качестве удобрений и в разных отраслях промышленности) на складе прямо рядом с заправкой. Подобных ЧП в истории нашей страны до этого было всего два - селитра взрывалась в 1971 году в Тюменской области (обошлось без жертв) и в 1988 году в Подмосковье (погибли 8 человек).

После страшного пожара в столице Дагестана в розыск объявили 34-летнего Эльдара Насрулиева. Именно его считают владельцем опасной продукции. К вечеру мужчину удалось задержать и доставить на вопрос.

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат Следственного комитета России. Фото: СКР

На данный момент хронология событий выглядит так: на автосервисе что-то загорелось, последовал взрыв селитры, вспыхнули машины между СТО и заправкой, пламя перекинулось на цистерну с топливом. Но, как объяснила «КП-Северный Кавказ» преподаватель химии более чем с 25-летним стажем Ирина Красавина, взрыв мог произойти и без пожара. При нарушении правил хранения ЧП здесь было всего лишь вопросом времени.

- Селитра - это соли азотной кислоты (NO3). Все они без исключения - калиевая, натриевая, аммиачная (когда в качестве металла присутствует аммоний) - обладают нестойкостью. При хранении NO3 превращается в NO2 - соли азотистой кислоты, при этом выделяется кислород. А чистый кислород - это взрывы, даже без искры, нужны только определенная температура, влажность, концентрация. То есть достаточно просто неправильного хранения больших объемов селитры. Это самовзрывающиеся, крайне опасные смеси. Но влияния на окружающую среду и людей при таких масштабах не будет (на утро после взрыва специалисты Роспотребнадзора Дагестана взяли пробы воздуха, превышения концентрации вредных веществ они не зафиксировали - прим.) Повторюсь - вещество распадается просто на кислород и соль. Есть ее, конечно, не надо. Хотя именно нитрит натрия (NaNO2) добавляют в колбасу - в микродозах, естественно - чтобы придать ей розовый цвет.

Но неправильное обращение с селитрой - не единственный фактор, который повлиял на такое большое количество жертв.

Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались, чтобы посмотреть на пожар. Фото: ГУ МЧС РФ

По мнению председателя Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрея Князева, проверять нужно не только владельцев СТО и заправки, но и самих проверяющих.

- Взрыв на складе с порохом в Сергиевом Посаде, массовое отравление «Мистером сидром», пожар в Дагестане... К сожалению, реагировать начинают, только когда уже все произошло. Почему в Махачкале только сейчас было замечено, что так нельзя, а раньше, когда мимо ездили, никто не видел? Вот говорят - малый бизнес же освобожден от проверок. Стоял вопрос, чтобы избавить от излишних проверок. С налоговыми да, есть послабления. А связанные с пожарной безопасностью, с безопасностью услуг граждан - они всегда были и не исключались. Дело не в том, что проверок нет. В перечисленных мной ситуациях скорее всего выяснится, что они проводились. Вопрос - как и как закрывались глаза, - поделился своим мнением Андрей Князев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эксперт в области пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин обозначил еще две проблемы.

- По действующим нормативам, бензозаправка с подземными резервуарами для хранения топлива должна находится не менее, чем в 25 метрах от жилых домов, газовая - в 35 метрах. Мощность взрыва в Махачкале была такова, что выброс пламени произошел в радиусе 50 метров. Может, нормативы следует пересмотреть? Но тут еще сыграл роль и человеческий фактор. Нельзя было подходить ближе, чем на 100 метров минимум! Кто-то пытался спасти машину, кто-то хотел помочь другим, кто-то просто пришел поснимать на телефон. Люди не ожидали такого сильного выброса газовоздушной смеси. Получился эффект, как от взрыва термобарического боеприпаса - мощное давление и высокая температура, поэтому такое количество погибших и пострадавших, - отметил Константин Калужин в беседе с корреспондентом «КП».

ВОПРОС РЕБРОМ

Еще в 2020 году после страшного взрыва аммиачной селитры в Бейруте (тогда взорвалось 2750 тонн хранившейся в портовой зоне конфискованной аммиачной селитры, погибли 210 человек, получили ранения около 6000, 300 тысяч лишились жилья) развернулась дискуссия, насколько опасно это вещество. Звучали даже радикальные предложения убрать селитру из российских портов, хотя это перспективная статья экспорта нашей страны.

- Странно слышать сейчас разговоры о вреде селитры, когда очевидно, что в Бейруте пренебрегли правилами хранения этого вещества, - объяснял тогда генеральный директор ОАО ГИАП (Государственный институт азотной промышленности) Егор Кривчун. – А ведь если закрыть все заводы по производству минеральных удобрений в мире, вымрет половина населения Земли, потому что случится голод.

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