Раненых везли одного за другим: врач больницы в Махачкале рассказал о состоянии жертв взрыва

Больницы Махачкалы принимали толпы раненых после взрыва 14 августа. Фото: личный архив героя публикации / соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Ночь на 15 августа врачи Махачкалы провели без сна — после взрыва селитры на СТО на федеральной трассе число пострадавших перевалило за сотню. Как медики справлялись с потоком раненых, рассказал «КП-Северный Кавказ» сотрудник Центральной республиканской больницы Дагестана Рамазан.

Молодой парень учится на врача и параллельно работает в отделении травматологии. В эту ночь по графику он не дежурил. Но как только весь Дагестан узнал о трагедии, руководство больницы созвало всех, кого можно.

— Вчера дежурный нашего отделения, наш травматолог, позвал нас помогать. Все приехали, в том числе и я. Всего человек восемь из нашего отделения приехали, все наши травматологи. То же самое в нейрохирургии, в челюстно-лицевой, ожоговом, в других отделениях. Операционные медсестры, анестезиологи — все съехались оперативно помогать. К началу поступления пациентов больница была переполнена врачами, — рассказал корреспонденту Рамазан.

Сперва пострадавших везли в ближайшую Новолакскую больницу. Но буквально в первый же час там закончилось место — по соцсетям распространились жуткие кадры раненых, лежавших в коридорах.

Экстренные службы быстро сориентировались и стали распределять пострадавших по другим медучреждениям. В больницу, где работает Рамазан, поступило около 40 пациентов из более чем сотни пострадавших — по большей части, «тяжелые».

— До часу ночи пациенты поступали без перерыва. Только отпускали одного из операционной, как везли следующего. Над каждым пациентом было 2-3 врача, — вспоминает медик.

Каким-то чудом, говорит Рамазан, в эту страшную ночь врачи не столкнулись с нехваткой оборудования и медикаментов. Помогли коллеги и обычные горожане.

— У нас в отделении три каталки, но как начали люди поступать, со всей больницы нам привезли каталки, коляски, с этим вообще проблем не было. Задействовались все, включая главврача. После того как люди узнали про взрыв, в больницу начали привозить воду, лекарства, перекись, бинты, ваты, обезболивающие, физрастворы. Столько привезли, что уже места не хватало, куда это все ставить. Одежду некоторые привозили. Мы все лишнее раздали в ожоговое, в нейрохирургию, в итоге в каждой палате было по 10 больших бутылок воды и медикаменты, — перечислил молодой врач.

Тяжелее всего в эту ночь пришлось нейрохирургам и травматологам. Огромное количество людей получило тяжелейшие травмы головы.

— От взрывной волны разлетелись шлакоблоки. Те, кто находились возле стен, получили осколочные раны по всему телу. Были переломы. У крайне тяжелых пациентов были травмы головы, разрушенные черепы. Много сильных ожогов, отсутствие тканей на целых частях тела. Привозили пациентов уже в коме, в шоковом состоянии, — вспоминает Рамазан.

Сам медик успел прооперировать пятерых за ночь. Все из них выжили.

Взрыв в Махачкале 14 августа унес жизни 35 человек. По предварительным данным, причиной стала детонация цистерн с селитрой, хранившихся на складе неподалеку от автозаправки. Взрыву предшествовал пожар, который привлек толпы «зрителей» — большая часть из них погибла на месте.

Махачкалинцы сплотились на фоне трагедии. Одни помогали вытаскивать раненых из огня, другие — возили воду и медикаменты в больницы. У станций переливания крови выстроились очереди из доноров.

Хозяина склада, ставшего эпицентром взрыва, объявили в розыск. Вскоре 34-летнего Эльдара Насрулаева задержали, следователи смогли его допросить.

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