Лучшие следователи России будут разбираться во взрыве в Махачкале

Фото: пресс-служба СУ СКР по Дагестану

К разбирательствам взрыва и поискам виновника в Махачкале к расследованию уголовного дела подключат лучших следователей России. В Дагестан выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата СКР, именно они вместе со специалистами судебно-экспертного центра узнают, что произошло на самом деле.

— Глава ведомства поручил оперативно установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также лиц, виновных в нарушении требований безопасности, которое привело к трагическим последствиям, – рассказали в пресс-службе СКР.

Следователи дадут оценку оценку в том числе действиям должностных лиц, которые ответственны за безопасность людей. Напомним, что сейчас число жертв составляет 35 человек, еще 102 пострадали. При этом эти цифры увеличиваются, некоторых погибших до сих пор не опознали.