Губернатор Ставрополья опроверг закрытие больницы в селе Ставропольском

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

Во время прямой линии губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову поступил целый ряд вопросов, связанных с медициной. Были жалобы на нехватку врачей в поликлиниках, на слишком долго ожидание скорой помощи (в одном случае это едва не привело к гибели 10-месячного малыша). А вот жителей села Ставропольское Благодарненского района обеспокоила ситуация с местной больницей.

«Где-то строят ФАПы, а у нас в поселке закрывают больницу. Скорую уже забрали, неотложку ждем по 2,5 часа. Чем жители заслужили такое отношение?» - сказано в обращении.

- Мы много лет вместе с вами работаем, вы сами видите, что мы наоборот стараемся не закрывать малые школы, больницы, сейчас выясним, - сказал губернатор и позвонил министру здравоохранения Владимиру Колесникову. Тот опроверг, что учреждение закрывается, и отметил, что готов поехать в Ставропольский, чтобы поставить точку в данной проблеме.

- Лично ездить не надо, надо позвонить главврачу, пусть он к людям выйдет и все сам объяснит, - попросил Владимир Владимиров.