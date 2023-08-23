Надежность и инновации: ООО «Научно-технический центр» приехал на выставку «МинводыАГРО-2023»

Прямо на выставке НТЦ предлагал потенциальным клиентам широкий выбор сельскохозяйственной техники и консультации по ее использованию Фото: Шамиль БАЙТОКОВ

Площадь перед выставочным центром «МинводыЭКСПО» заставлена разнообразной техникой. Тракторы, комбайны, корчеватели — настоящая выставка достижений сельского хозяйства под открытым небом. Особым вниманием заинтересованной публики пользовалась выставка ООО «Научно-технический центр». Компания уже более 25 лет на рынке сельскохозяйственных машин и оборудования Ставропольского края и всего Северо-Кавказского федерального округа. Поставщик мирового уровня, который работает только с надежными производителями техники.

Прямо на выставке Научно-технический центр предлагал своим потенциальным клиентам широкий выбор сельскохозяйственной техники, а так же профессиональные консультации по ее использованию. Партнеры со всей страны могу приобрести технику в лизинг. Кроме того, ООО «НТЦ» обеспечивает полный комплекс послепродажного обслуживания. Например, это поставка оригинальных запчастей, сервисное и гарантийное обслуживание.

Научно-технический центр — эксклюзивный дилер техники по всему миру. Сами сотрудники компании рассказывают, для них надежность — превыше всего. Техника должна отвечать потребностям производителей, причем как по техническим характеристикам, так и в соотношении цена-качество.

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