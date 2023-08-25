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НовостиПроисшествия25 августа 2023 6:47

В тройной аварии на Ставрополье погиб человек и еще пятеро получили травмы

Столкновение произошло на трассе «Новопавловск — Курская — Моздок»
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: ГИБДД по СК

Фото: ГИБДД по СК

Массовое столкновение на трассе «Новопавловск — Курская — Моздок» произошло 24 августа около 16.45 часов. По данным ГИБДД, водитель «Лада Калина», поворачивая, не уступил дорогу двум иномаркам. По инерции легковушка зацепила с начала одно авто, а потом и другое.

В результате водитель первой машины погиб на месте. С травмами госпитализировали водителя и четырех пассажиров «БМВ», трое из которых — дети (2 года, 3 года и 16 лет). Смягчили удар детям автокресла.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.