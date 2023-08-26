Уникальную операцию на сердце через один прокол стали делать на Ставрополье

Опытом со ставропольскими хирургами поделились специалисты из Краснодарского края. Фото: Телеграм-канал губернатора СК

О том, что на Ставрополье начали проводить уникальные для всего Северного Кавказа операции на сердце, рассказал в своем официальном Телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Теперь для имплантации аортального клапана не требуется серьезное хирургическое вмешательство, все происходит через прокол.

- В СКФО таких операций раньше не делали. Уже шесть пациентов в нашем крае выписались из больницы после операции, вернулись к привычной жизни, - написал Владимир Владимиров и опубликовал фото ставропольских хирургов и их коллег из Краснодарского края, приехавших поделиться опытом и посодействовать в проведении первой подобной операции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как в Пятигорске спасли 52-летнюю пациентку из Ростова. У женщины в голове образовалась опухоль размером с кулак. Что удивительно, новообразование себя никак не проявляло.