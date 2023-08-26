Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье26 августа 2023 11:07

Уникальную операцию на сердце через один прокол стали делать на Ставрополье

Раннее на Северном Кавказе подобные манипуляции не проводились
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Опытом со ставропольскими хирургами поделились специалисты из Краснодарского края. Фото: Телеграм-канал губернатора СК

Опытом со ставропольскими хирургами поделились специалисты из Краснодарского края. Фото: Телеграм-канал губернатора СК

О том, что на Ставрополье начали проводить уникальные для всего Северного Кавказа операции на сердце, рассказал в своем официальном Телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Теперь для имплантации аортального клапана не требуется серьезное хирургическое вмешательство, все происходит через прокол.

- В СКФО таких операций раньше не делали. Уже шесть пациентов в нашем крае выписались из больницы после операции, вернулись к привычной жизни, - написал Владимир Владимиров и опубликовал фото ставропольских хирургов и их коллег из Краснодарского края, приехавших поделиться опытом и посодействовать в проведении первой подобной операции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как в Пятигорске спасли 52-летнюю пациентку из Ростова. У женщины в голове образовалась опухоль размером с кулак. Что удивительно, новообразование себя никак не проявляло.