Опухоль с кулак: ростовчанке сделали сложную операцию на мозге в Пятигорске

Новообразование не просто поразило голову пациентки, оно заняло треть черепной коробки. Фото: минздрав по СК и и архив КП Фото: Иветта АВРААМОВА

Редкую опухоль в мозге 52-летней жительницы Ростова смогли удалить нейрохирурги из Пятигорской больницы. Новообразование не просто поразило голову пациентки, оно заняло треть черепной коробки.

— Опухоль размером с большой кулак годами росла у пациентки в головном мозге и никак себя не проявляла. Лишь недавно женщина почувствовала сильную боль. Изменения в поведении женщины заметили и ее дети, — обозначили в краевом министерстве здравоохранения.

Именно благодаря беспокойству детей женщина обратилась за помощью к врачам. Анализы и МРТ снимки шокировали медиков. Ведь гигантская опухоль поразила всю лобную долю и увеличивала внутричерепное давление. В любой момент могла произойти остановка дыхания.

Новообразование не просто поразило голову пациентки, оно заняло треть черепной коробки Фото: Михаил ФРОЛОВ

По решению пятигорских специалистов пациентку незамедлительно отправили в операционную. Над телом ростовчанки хирургии корпели в течение всего рабочего дня, делая надрезы миллиметр за миллиметром под контролем микроскопа.

— Нейрохирурги медленно продвигались вглубь головного мозга. И так в течение шести часов, пока полностью не убрали опухоль. Головной мозг женщины не пострадал, — отмечают врачи.

Спустя сутки после операции, когда пациентка очнулась, медики провели тесты. По результатам никаких неврологических дефицитов замечено не было. Через день после операции ростовчанка могла ходить.

Проанализировав вырезанную опухоль, врачам стало понятно — они извлекли из головы женщины менингиому. Это доброкачественная опухоль, растущая из клеток твердой мозговой оболочки.

Химиотерапия женщине не потребовалась.

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