Приняли рак за цистит: двухлетний Алихан из Владикавказа сражается за жизнь с опухолью

Алихан потерял вес и волосы, но не утратил боевой дух. Фото: личный архив семьи Багаевых Фото: Залина ТАТАРОВА

Первенец Алихан стал для семьи Багаевых из Владикавказа настоящим подарком — супруги не могли завести ребенка целых 13 лет. Но счастье родителей омрачил страшный диагноз. Теперь будущее Алихана зависит от препарата, на который у семьи денег нет.

Алихан стал для родителей долгожданным первенцем Фото: Личный архив героя публикации

Тревожные звоночки начались в январе 2023 года. Родители Алихана обратились в больницу во Владикавказе с жалобой на слабое мочеиспускание малыша. Ему диагностировали «острый цистит» и положили в стационар. Врачи назначили мальчику электрофорез на таз и копчиковый отдел позвоночника.

Но после процедур состояние Алихана только ухудшилось.

— Ребенок перестал самостоятельно сидеть и ходить, стал плакать днем и ночью, — рассказывает мама малыша.

Мать настояла на том, чтобы ее сыну сделали МРТ. 28 февраля — через два дня после двухлетия Алихана — ему поставили неутешительный диагноз. Ребенка перевели в онкологию с опухолью крестцово-копчикового отдела позвоночника.

Долгое и изнурительное лечение Алихана привело к положительной динамике Фото: Личный архив героя публикации

Справка: Злокачественная герминогенная опухоль крестцово-копчиковой области образуется из клеток репродуктивной системы человека. Они появляются еще на этапе развития плода. Клетки могут образовать опухоль как в младенчестве, так и уже в зрелом возрасте. Чаще всего они возникают у детей и подростков. Такие случаи составляют около 3% рака у детей.

Услышав диагноз, родители долго не могли поверить, что это произошло с их сыном.

— Как любой родитель, ты видишь в своем малыше смысл жизни. А тут не знаешь, как и чем помочь ему, — делится мать Алихана.

Мальчика увезли на лечение в Москву. Столичные врачи подтвердили диагноз и немедленно начали лечение. В свои два года Алихан пережил уже четыре курса химиотерапии и операцию.

После долгих месяцев в больнице Алихан захотел стать врачом Фото: Личный архив героя публикации

Детский мозг воспринимает реальность совсем иначе, чем взрослый. Алихан не осознает полностью ужас своего диагноза, а потому стойко переносит лечение. Долгие месяцы в окружении людей в белых халатах повлияли на мальчика — теперь он хочет стать врачом. Правда, еще не решил, хочет ли он лечить людей или животных.

— Я очень надеюсь, что он станет врачом, осуществит свои планы на будущее и будет примером того, что рак можно победить — говорит мама.

К счастью, лечение уже показывает результаты, и врачи отмечают положительную динамику. Но между здоровой жизнью и Алиханом осталось одно препятствие. Чтобы полностью избавиться от опухоли, ему нужна высокодозная химиотерапия, которая подготовит его к пересадке костного мозга.

Для химии мальчику жизненно необходим препарат «Тепадина». Увы, медикамент недешевый — стоит более миллиона рублей. Полгода лечения уже опустошили бюджет семьи, и на такой дорогой препарат у них просто нет денег.

Но тут подключились неравнодушные россияне. Клиника отправила запрос в благотворительный фонд, и к 7 августа неравнодушные люди почти собрали для Алихана Багаева необходимую сумму. Осталось найти лишь 105 тысяч рублей.

Такие фонды ежедневно помогают больным детям обрести шанс на здоровое будущее. Недавно «КП-Северный Кавказ» рассказывала историю 4-летнего Миши из Ставрополя. На лечение мальчика от лейкоза жители России собрали более 1,7 миллиона рублей.

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