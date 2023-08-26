Устранение последствий оползня в Железноводске займет 1,5 месяца

Восстановительные работы будут долгими Фото: Иван МАКЕЕВ

В жилом районе Капельница в Железноводске произошло ЧП - там сошел оползень. О пострадавших не сообщается, но серьезные восстановительные работы потребуются.

По предварительным данным, озвученным администрацией города-курорта, грунтовые воды подмыли слой глины, из-за чего и произошло смещение грунта. Чтобы точно установить причину произошедшего и оценить масштаб проблемы, необходимо произвести геологические работы. Ожидается, что они займут полторы недели.

После уборки обвалившегося грунта, начнется укрепление склона. Ориентировочно на данные работы уйдет около полутора месяцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала об обрушении из-за ливня 25-метровой подпорной стены на улице Промышленная, 4Е в Кисловодске. Под слоем грунта оказались «похоронены» сразу несколько машин, также повреждения получил газопровод.