Купальный сезон в Железноводске завершился без единого несчастного случая

Больше на озере в Железноводске спасатели дежурить не будут. Фото: ТГ-канал главы Железноводска

В Железноводске 1 сентября 2023 года завершился купальный сезон. О его итогах глава города-курорта Евгений Бакулин рассказал в своем официальном Телеграм-канале.

- Согласно данным краевого Центра гигиены, который осуществлял постоянный мониториг, наше озеро оставалось чистым на протяжении всего лета. Отличные результаты также дало то, что мы ввели временные запрет на лов рыбы, - отметил Бакулин.

Но главное - за весь сезон-2023 не было зафиксировано ни одного несчастного случая на воде. Глава города поблагодарил за слаженную работу всех людей, отвечающих за безопасность, и предупредил гостей и жителей Железноводска, что больше на озере спасатели дежурить не будут.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе купальный сезон был приостановлен из-за необходимости сменить воду в водоеме.