Пожар в гостинице Светлограда ликвидировали на площади 1500 квадратных метров

Фото с места пожара: ГУ МЧС по СК

В Ставропольском крае команда МЧС России потушила пожар в гостинице «Дельта» на улице Минераловодской. Накануне, 1 сентября 2023 года, у здания загорелась крыша. Пожар достиг площади в 1000 квадратных метров, потребовалась эвакуация людей. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю на 1 сентября, пожару был присвоен второй класс опасности. В субботу, 2 сентября, пресс-служба МЧС России сообщает о ликвидации огня.

- Пожар в гостинице Светлограда ликвидирован на площади 1500 кв. метров, - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

К тушению привлекали 45 человек и 12 единиц техники.

Тем временем по информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в соседней республике 2 и 3 сентября в степных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами в горных и горных районах — высокая пожароопасность (4 класс).