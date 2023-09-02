Штормовое предупреждение объявлено на Ставрополье из-за грозы и града

Архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Ставропольского края до конца суток 2 сентября сохраняется вероятность ухудшения погодных условий. Согласно прогнозу Ставропольского Гидрометцентра, местами по краю ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 м/с.

В то же время до конца суток суток 2 и в течение суток 3 сентября 2023 года в Ставропольском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Ранее мы писали о том, что штормовое предупреждение объявлено в трех республиках Северного Кавказа. А именно — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Там из-за неблагоприятных условий возможен подъем уровня воды в реках и сход селя в горной местности.