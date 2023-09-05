Два жителя Ставрополья перевозили контрафактные сигареты на 2 млн рублей

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Буденновске на Ставрополье за продажу контрафактных сигарет задержали двух местных жителей. Злоумышленники купили немаркированный табак и хотели продавать его на территории округа. Правоохранительные органы при обыске дома и машины одного из фигурантов нашли 15 тысяч пачек на сумму более 2 млн рублей.

Против продавцов завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Правоохранительные органы начали разбирательства и сбор доказательств вины фигурантов.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательной базы, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.